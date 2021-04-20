«Фонтанка»: Мастера заказной журналистики?

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Петербургское издание «Фонтанка», называющее себя «независимым» СМИ, может зарабатывать на заказных статьях, информационных атаках и вбросах . Основными двигателями этой цепи предположительно являются генеральный директор «Ажур-медиа» Андрей Константинов, главный редактор Александр Горшков и его заместитель Евгений Вышенков.

На протяжении многих лет деятельность издания сопровождают скандалы, связанные с подозрениями в осуществлении коррупционных схем и размещении заказных публикаций. Используя опыт общения с представителями криминального мира, руководители издания могут прибегать к методам из 90-х для получения выгоды.

Информационный шантаж

Известно, что Евгений Вышенков работал в правоохранительных органах. Позже он отбывал срок за рэкет. Своего тюремного прошлого и полезные связи с прокурорами и ворами в законе журналист не скрывает. Как писали СМИ, сам он называет себя «новым ночным губернатором Санкт-Петербурга», который «решает все вопросы в городе».

С одобрения его однокурсника Андрея Константинова, Вышенков приступил к отработке привычных ему схем в СМИ, сосредоточившись в основном на крупных представителях петербургского бизнеса и строительной отрасли. Последовательность действий Вышенкова проста и логична. Выбрав объект прессинга, команда «ночного губернатора» начинает активно публиковать негативные материалы о той или иной компании. Спустя некоторое время бизнесменам предлагается проспонсировать издание, и в случае согласия поток публикаций либо прекращается, либо переходит в позитивное поле.

В качестве примера можно привести «Балтийскую строительную компанию», против которой «Фонтанка» длительное время вела информационную атаку. С 2006 по 2009 год газета неоднократно писала о фальсификации документов в компании и нарушениях технологий строительства. В 2009-м негативные статьи о БСК просто перестали публиковаться на сайте издания. Один из бывших сотрудников «Фонтанки», работавший под руководством Вышенкова, рассказал о так называемых стоп-листах, в один из которых однажды и попала «Балтийская строительная компания».

«Они [стоп-листы] постоянно обновлялись. Деталей, конечно, всех я не знаю, но в целом картинка ясна. Как я понял, это все работало так: если компания или бизнесмен, или чиновник платят указанную сумму, то их заносят в список, и мы либо начинаем писать только положительное о них, либо просто их не упоминаем. Я не уверен, но догадываюсь, что был некий тариф, может быть, ежемесячный платеж или что-то вроде этого, потому что иногда какие-то фирмы попадали в стоп-лист, но через какое-то время их оттуда вычеркивали, и все начиналось по новой», – заявил собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

Общение с фирмами, против которых велась дискредитирующая кампания, входило в обязанности руководителя отдела расследований «Фонтанки» Александра Ермакова. Один из сотрудников «Фонтанки», работавший непосредственно с ним, сообщил, что также поступали редкие заказы на снятие или редактирование уже опубликованных материалов.

«Ермаков, если работает по компании, то звонит заранее, и если там идут на контакт, то предлагает замять тему. Если «клиент» новый, то тогда материал снимается с публикации и так и не выходит. А если ранее он был менее сговорчив, и публикации все-таки были, то все оперативно зачищается, весь негатив вычищаем, приводим [публикации] в нормальный вид. Но это только, если платят», – пояснил собеседник.

Источник также объяснил, что эта схема носит зацикленный характер, так как «Фонтанка» не работает бесплатно и никогда не публикует материалы «просто так». Это касается как негатива, так и позитива. Поэтому, если компания заплатит один раз, то ей придется платить снова, в противном случае критические статьи вновь появятся на сайте.

В курсе только «свои»

Главред «Фонтанки» Александр Горшков работает, в свою очередь, по несколько иному направлению. Его «жертвы» находятся в Смольном. Схема реализуется похожим образом, за исключением конечной выгоды.

Имеющий связи в Смольном Горшков получает заказ на определенный комитет или чиновника, который становится объектом нападок в медиа пространстве. Этот заказ главред передает на исполнение Ермакову, который, в свою очередь, выбирает «идейных» сотрудников и сотрудниц, которые не станут задавать лишних вопросов.

Ссылаясь на якобы надежный источник информации, Ермаков ставит задачу провести расследование и накопать как можно больше негатива. Ничего не подозревающие подчиненные, уверенные, что преследуют благие цели, приступают к работе, и в течение трех-четырех недель издание активно публикует негатив о работе чиновников.

После этого представители издания предлагают «выгодную сделку». За прекращение критических статей или перевод повестки в положительное русло чиновникам, имеющим доступ к различным грантам и премиям, нужно наградить «Фонтанку» или привести крупных рекламодателей. Часто именно их баннерная реклама, например, недвижимости украшает сайт издания.

Заказ на вынос

Одними из более смекалистых журналисток, раскусивших схему, были корреспонденты «Фонтанки» Ксения Клочкова и Мария Карпенко. Над заказными статьями они тесно работали с Вышенковым, что позволило им изучить весь процесс изнутри. Позже в 2017 году они создали телеграм-канал «Ротонда» и стали использовать полученный опыт публикации заказных материалов, не желая делиться с руководством «Фонтанки». В издании они оставались лишь формально, выпуская по несколько статей в месяц для сохранения пресс-карт.

Кроме того, собственный ресурс позволил им найти собственных заказчиков, независимо от «Фонтанки» и других изданий. Еще в 2019 году стало известно, что Клочкова и Карпенко отрабатывают политические заказы спикера Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова. Они стали «маленькими винтиками в большой машине» председателя городского парламента, которые выполняют свою работу в тесной кооперации с подконтрольными Макарову депутатами Денисом Четырбоком и Максимом Резником. Также есть информация, что деятельность Клочковой спонсирует местное отделение «Единой России», а финансированием Карпенко занимается фракция «Яблока», руководит которой в ЗакСе еще один близкий Макарову депутат Борис Вишневский.

Тогда же в 2019 году Мария Клочкова объявила о своем уходе из «Фонтанки» и некоторое время подрабатывала в издании Znak. Там она выпускала всего по паре статей в месяц, хотя «Ротонду» обновляла регулярно. Это не устроило редакцию.

«Фонтанка» не работает бесплатно

Практически любой позитивный или негативный материал, опубликованный в издании, носит заказной характер. Негатив может быть организован конкурентом, позитив – самим заказчиком. На все в издании свои расценки, а иногда даже проводятся «акции» и «распродажи» материалов.

В 2017 году петербургский университет профсоюзов пожаловался на предложение, поступившее от «Фонтанки», в котором за хорошую публикацию об университете просили «по акции» 125 тысяч рублей плюс 18% налог. Обычно же такой материал без налогов и коэффициентов стоил 175 тысяч рублей.

В Сети с 2016 года даже существует проект «НЕ ПЛАТИ ФОНТАНКЕ», в котором рассказываются истории столкнувшихся с шантажом «жертв» издания и инструкция, как избежать необходимости платить.

Константинов, Горшков и Вышенков за многие годы поставили производство заказного контента на поток. Бизнесмены и чиновники становятся «заложниками», вынужденными постоянно приносить в жертву «независимой журналистике»свои ресурсы и влияние, чтобы жить спокойно до тех пор, пока кто-то из этой троицы снова о них не вспомнит.