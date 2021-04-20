Мэр Екатеринбурга соберет застройщиков поговорить о расселении горожан

Добавить источник в

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проведет встречу с главами крупнейших строительных компаний города. Соответствующую информацию Накануне.RU подтвердил глава компании "ЛСР. Недвижимость—Урал" Владимир Крицкий.

В частности, будут обсуждаться планы компаний города, связанных с действием уральской "реновации". Так, соответствующий законопроект был принят депутатами свердловского Заксобрания и подписан губернатором.

Документ предусматривает расселение ветхих домов, в частности построенных до 60 – х годов 20 века.

"Это будет обычная , рядовая встреча. Нужно обсудить ряд вопросов, в том числе связанных с текущей ситуацией , в плане принятия закона о КРТ", - отметил Крицкий.

Ожидается, что на встрече застройщикам представят нового вице – мэра города по строительству Рустама Галямова.