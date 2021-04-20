20 Апреля 2021
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Экономика Москва
Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

Мосбиржа перенесла клиринг на валютном рынке – недоступны операции вывода денег

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Московская биржа перенесла проведение клиринга на валютном рынке днем во вторник, 20 апреля.

"Время проведения клиринговой сессии на валютном рынке будет перенесено. О времени будет сообщено дополнительно. Также временно недоступны операции ввода и вывода денежных средств", - цитирует РБК сообщение биржи.

Клиринг - это процедура, во время которой происходит проверка данных заключенных сделок, их корректировка при необходимости, регистрация, подсчет финансовых результатов и безналичный перевод средств между сторонами договора. То есть простыми словами клиринг — это взаиморасчеты по операциям, поясняют аналитики компании "Открытие Брокер".

На МосБирже расчеты по клирингу возложены на АО "Национальный Клиринговый Центр" — небанковскую кредитную организацию, которая является центральным контрагентом и входит в структуру холдинга МосБиржи.

На биржах процедура клиринга проходит не в постоянном режиме, а в определенное время, которое называют клиринговой сессией. В этот период все данные о проведенных сделках передаются на обработку в НКЦ, где они регистрируются и происходит перераспределение средств между участниками торгов по всем совершённым операциям. В сумму расчетов входят и различные комиссионные.

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Мосбиржа перенесла клиринг на валютном рынке – недоступны операции вывода денег

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Теги: московская биржа, клиринг, вывод средств



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