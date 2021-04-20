На Южном Урале сотрудницу психоневрологического диспансера будут судить за кражу денег пациентов

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На Южном Урале сестру-хозяйку психиатрического отделения областного психоневрологического диспансера будут судить за кражу денег пациентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020 г. она тайно похищала из сейфа в кабинете старшей медицинский сестры банковские карты пациентов, на которые ежемесячно поступали денежные средства в виде пенсий и социальных выплат. Деньги она снимала в банкоматах, а карты возвращала обратно в сейф.

Обвиняемая похитила деньги трех пациентов.