Под Пермью из-за сигнала о неисправности приземлился военный МиГ-31

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В Прикамье после сигнала о неисправности приземлился военный МиГ-31, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

"20 апреля в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта в Пермском крае у самолета МиГ-31 сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования. Экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования", - сообщили в пресс-службе.

После выяснения причин срабатывания сигнализации, самолёт продолжил выполнять задачи в соответствии с планом подготовки.