20 Апреля 2021
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Общество Москва Московская область
дождь, непогода, потоп, ливень (2013) | Фото: Накануне.RU

В Москве начался дождь, который будет идти сутки

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В Москве начался небывалый дождь. Городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства столицы.

По данным синоптиков, сегодня и до 15:00 21 апреля в столице ожидаются дождь, мокрый снег, порывы ветра до 15 м/с. Ожидаемое суммарное количество осадков – до 22 мм, это половина от месячной нормы.

В департаменте заявили, что на круглосуточном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий комплекса городского хозяйства", - сообщили в ведомстве.

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В Москве начался дождь, который будет идти сутки

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Теги: осадки, дождь, москва, прогноз погоды



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