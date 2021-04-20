20 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
асв агентство по страхованию вкладов (2011) | Фото:asv.org.ru

АСВ начнет выплачивать клиентам "Нейвы" их вклады уже 26 апреля

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Выплаты страхового возмещения вкладчикам регионального банка "Нейва", у которого в пятницу отозвали лицензию, начнутся уже со следующего понедельника. Об этом сообщает департамент общественных связей госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов". Размер страховой ответственности агентства составляет 5,7 млрд руб., 930 млн из которых – являются средствами юридических лиц.

"По оценкам агентства, 97% вкладчиков банка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов", - заявляют в департаменте.

На данный момент временная администрация банка завершает реестр обязательств перед вкладчиками, в соответствии с которым и будет осуществляться страховое возмещение. Для этого проводится конкурс по отбору банков-агентов, список которых должен быть опубликован уже 22 апреля.

Напомним, что вчера офисы банка "Нейва" возобновили работу с клиентами, а с сегодняшнего дня екатеринбуржцы могут обратиться в банк, чтобы забрать ценные вещи из своих ячеек.

Новость об отзыве лицензии у банка "Нейва" из-за "санкционной войны" стала для уральцев настоящим ударом. Так, крупный екатеринбургский бизнесмен был экстренно госпитализирован в больницу из-за инфаркта, к которому привела новость о банке. На счету екатеринбуржца оказалось заморожено 80 млн руб.

Представители временной администрации пояснили вкладчикам, как вернуть свои деньги, а уральский экономист Константин Селянин рассказал, как лучше их хранить. О том, к чему быть готовым клиентам "Нейвы" и других российских банков, читайте в материале Накануне.RU.

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АСВ начнет выплачивать клиентам "Нейвы" их вклады уже 26 апреля

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Теги: АСВ, Нейва, банк, застрахованные вклады, возмещение, выплаты



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