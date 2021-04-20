20 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Креков: "У нас есть все шансы избежать третьей волны"

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Власти Свердловской области назвали условие, которое позволит избежать третьей волны заболеваемости коронавирусом в регионе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.
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"Если мы будем достаточно хорошо вакцинироваться - как мы это кстати и делаем сегодня, если мы будем достаточно серьезно относиться к своему здоровью - у нас есть все шансы избежать третьей волны", - заявил сегодня Павел Креков.

Он добавил, что в понедельник в область поступило около 56 тысяч доз вакцин от коронавируса, а в ближайшие дни придет еще около 4 тысяч доз. Основную долю составляет вакцина "Спутник V". Всего же на сегодняшний день, по словам Крекова, регион получил более 500 тысяч доз вакцин.

Напомним, сегодня стало известно, что на Среднем Урале не будет вводиться никаких ограничений на Пасху.

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Креков: "У нас есть все шансы избежать третьей волны"

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Теги: Креков, ковид, третья волна, Свердловская область



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