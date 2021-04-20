Роскомнадзор проверит утечку данных с сайта сторонников Навального

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Роскомнадзор собирается провести проверку утечки данных сторонников Навального с сайта "Свободу Навальному", передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан, проголосовавших на сайте free.navalny.com, Роскомнадзор проведет соответствующую проверку", - говорится в сообщении РКН. В ведомстве также напомнили, что виновным в утечке может грозить штраф до 100 тыс. руб. по административной статье.

Ранее соратник Навального Леонид Волков объяснил утечку действиями бывшего сотрудника ФБК* (*ФБК – признан НКО-иноагентом), который воспользовался после увольнения доступом к корпоративной почте и выкрал данные.

"Как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через "крысу". У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера", - сообщил Волков в эфире телеканала "Дождь". По его словам, у бывшего сотрудника забрали все доступы, но не доступ к почте. Волков извинился за произошедшее и пообещал расследовать инцидент.