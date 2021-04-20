Instagram счёл, что авторские права на российский гимн принадлежат немцам

Добавить источник в

Instagram счет нарушением авторских прав публикацию видео, в котором депутат из Анапы Амазасб Эйриян подпевает звучащему по радио российскому гимну. Обжаловать решение администрации соцсети он не стал из-за незнания английского языка.

Instagram удалил запись, сообщив, что авторские права на этот контент принадлежат создателям немецкого сериала "Alles was zählt", пишет издание "Подъем". Депутат собирается обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

"Это беспредел, вмешательство в нашу внутреннюю жизнь. Нам на Олимпиадах не дают включать гимн, а тут я, находясь в своей стране, еду и пою — и мне тут его запрещают петь!" – возмутился народный избранник.

В конце января этого года на YouTube (принадлежит Google) начал пропадать контент с гимном России. Более того, видеохостинг начал наказывать за ролики, содержащие российский гимн - доход от рекламы изымался в пользу американской компании Broadcast Music Inc., предъявившей права на композицию. После жалоб в Роскомнадзор и последовавшего разбирательства видеохостинг перестал блокировать видео по этой причине.