20 Апреля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Храм-на-Крови (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале не будет вводиться никаких ограничений на Пасху

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В Свердловской области не будет вводиться никаких ограничений на празднование Пасхи. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев объявил об изменении формата майских праздников в связи с эпидемиологической обстановкой. По словам губернатора, в этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда 1 мая придется отказаться. В День Победы 9 мая состоится только военный парад, а прохождение Бессмертного полка будет организовано в онлайн-формате.

Как рассказал сегодня Павел Креков, несмотря на это, никаких ограничений на посещение храмов во время празднования Пасхи в Свердловской области вводиться не будет.

"Каждый человек здесь решает сам, и мы здесь навязывать какого-то мнения не будем. Но надо отдавать себе отчет в том, что большое скопление людей во время пасхальных мероприятий приводит к увеличению опасности (заражения, - прим. ред.). Хотя у нас многие священнослужители вакцинированы", - отметил вице-губернатор.

Павел Креков(2021)|Фото: vk.com/svo196

Он призвал свердловчан максимально беречь себя и во время участия в этих мероприятиях помнить о масках, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики.

"При всем при том каких-то специальных ограничений, кроме названных мною, которые стоит отнести к категории моральных, не предполагается", - заверил Креков.

Он также добавил, что Бессмертный полк все же состоится в своем традиционном формате, но это будет уже после 9 мая. Павел Креков уточнил, что решение об этом будет принимать федеральный оперштаб.

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На Среднем Урале не будет вводиться никаких ограничений на Пасху

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Теги: Пасха, ограничения, Креков, Свердловская область



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