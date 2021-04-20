Генеральный прокурор Чехии: Взрывы в Врбетице не являются терактом

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Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что с точки зрения юридический классификации взрывы на военных складах в Врбетице в 2014 году не считаются терактом, хотя в результате взрывов были человеческие жертвы.

Напомним, власти Чехии обвиняют в организации этих взрывов российские спецслужбы, в Москве причастность к инцидентам отрицают.

Также Земан заявил, что такого юридического термина как "государственный терроризм", который некоторые политики и СМИ на Западе начали приписывать России, не существует, передает чешское издание Novinky.

Ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что атака, в результате которой погибли чешские граждане, якобы, была направлена на уничтожение вооружений, а не на причинение вреда или смерти людям, поэтому Россия не может считаться напавшей на Чехию страной.

По версии чешского следствия, агенты ГРУ и СВР хотели уничтожить вооружение, которое предполагалось продать Украине для использования в военном конфликте на Донбассе.