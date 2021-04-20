Людмила Бабушкина подала документы на праймериз в ЗакСО

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Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подала документы на предварительное голосование "Единой России" в качестве кандидата в Законодательное собрание Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии, документы были поданы по Богдановичскому одномандатному округу и по территориальной группе.

Напомним, что вчера на праймериз также заявился вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Документы чиновник подал сразу в качестве кандидата на кресло депутата Государственной думы и законодательного собрания региона. По его словам, предварительное голосование дает политическим деятелям возможность проверить свои электоральные рейтинги и узнать, как к ним относится народ.