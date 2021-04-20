Саммит объединит людей: Евгений Куйвашев встретился с руководством Ассоциации "SportAccord"

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Руководство Ассоциации "СпортАккорд" – президент "SportAccord" Рафаэль Кьюлли и Управляющий директор "SportAccord" Нис Хатт – прибыли в столицу Урала с инспекционным визитом. Первая официальная встреча прошла с главой региона Евгением Куйвашевым, об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Спорт-Аккорд" – это единственное деловое спортивное мероприятие, на которое съезжаются представители и участники международных спортивных федераций и одновременно проводят свои ежегодные генеральные ассамблеи. Всемирный саммит пройдет с 7 по 12 ноября. Подготовка к саммиту проходит по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ассоциация "СпортАккорд" уже в третий раз приезжает в Екатеринбург. Но впервые в составе делегации прибыл президент Ассоциации Рафаэль Кьюлли. Он отметил, что "саммит поможет объединить людей и перезапустить мировые спортивные программы".

"К участию в саммите будут приглашены ключевые специалисты в различных отраслях. Это будут специалисты и в области здравоохранения, и общественной деятельности, и организации общественных мероприятий. Будут известные политики, например, 8-ой Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун – в рамках повестки форума планируется обсудить цели устойчивого развития Организации Объединённых Наций. Также будут приглашены выдающиеся спортсмены, которые уже своими достижениями показали, что такое спорт и чего благодаря ему мы можем достичь", – сказал Рафаэль Кьюлли.

"Рад встретиться с вами в Екатеринбурге. В ходе этого визита у вас будет возможность лично оценить ход подготовки ко Всемирному саммиту спорта и бизнеса. Хочу отметить, что мы комплексно подходим к решению всех организационных вопросов, подготовке инфраструктуры, обеспечению безопасности", – сказал Евгений Куйвашев.

Сейчас оргкомитету предстоит провести большой объем работы по подготовке к саммиту в новые даты – изначально мероприятие должно было пройти в мае. Вопросы будут касаться организации деловой программы, церемонии открытия, проведения спортивного фестиваля, а также безопасности делегатов в условиях ограничений.

"Наша задача – подготовить инфраструктуру к приему гостей, обеспечив полную безопасность участников", – сказал губернатор.

Он отметил, что Россия и Свердловская область, как принимающая сторона, подала свои предложения для обсуждения в рамках деловой программы саммита – это "Законодательство"; "Городская среда"; "Здравоохранение"; "СМИ"; "Инвестиции" и "Министерство". В любом случае, отметил Евгений Куйвашев, темы так или иначе будут сопряжены с главной – выход из пандемии и развитие спорта и спортивной индустрии после нее.

По словам господина Хатта, который уже в третий раз приезжает в Свердловскую область, "Ассоциация и Екатеринбург – одна команда и он чувствует себя здесь как дома".

"Я уверен, что в Екатеринбурге мы проведём самый лучший саммит", – заявил Нис Хатт.