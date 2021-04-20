Плотинку в Екатеринбурге готовят к празднованию 9 Мая

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Территорию Плотинки в Екатеринбурге обнесли забором для подготовки участка к праздничным мероприятиям в честь Великой Отечественной войны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии, отрицая связь строительных работ с предстоящими несанкционированными акциями.

"Важен не сам забор, а то что этот забор огораживает территорию, на которой началось возведение конструкции сцены к праздничным мероприятиям, предусмотренным на 9 Мая", - заявили в мэрии.

Там также рассказали, что постановление по проведению мероприятий 9 Мая находится в стадии подписания и ожидается в администрации города со дня на день. При этом подготовительные работы на самой Плотинке проходят в рамках спонсорских мероприятий: для них не требуются дополнительные контракты, а потому и дата начала работ не была зафиксирована изначально.

Напомним, что администрация города перенесла репетицию парада на этой неделе на более ранний срок. Еще вчера в ЦВО сообщили, что акция сторонников Навального в Екатеринбурге может пройти в районе тренировки пеших войск в преддверие парада Победы. В свою очередь в свердловской полиции призвали не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных акциях. О рисках участия и попытке вовлечения в незаконные мероприятия также высказался вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.