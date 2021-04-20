20 Апреля 2021
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Египет, туризм, пляж, отдых, зонт (2016) | Фото: Накануне.RU

МИД России готов "открыть" Египет для чартеров, но у оперштаба есть сомнения

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Министерство иностранных дел России сегодня подарило надежду гражданам, желающим отдохнуть на зарубежном морском побережье: в ближайшее время может быть объявлено о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта. Об этом журналистам сообщил замминистра Михаил Богданов. Он заявил, что предварительная договоренность была достигнута в ходе визита Сергея Лаврова в Каир.
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Но при этом Богданов отметил, что объявлено о возобновлении авиасообщения будет "на другом уровне". Очевидно, речь идет о федеральном штабе по борьбе с коронавирусом, который теперь вместо внешнеполитического ведомства командует открытием и закрытием границ.

А там, по всей видимости, пока не готовы называть конкретных сроков. "В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято — о нем будет сообщено дополнительно", - цитирует агентство "Прайм" представителя оперштаба.

Египет(2016)|Фото: Накануне.RU

Стоит напомнить, что авиасообщение России и Египта остановилось задолго до прихода пандемии коронавируса. Оно прервалось после авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году. Тогда российское следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стал теракт, а осуществить его удалось из-за многочисленных нарушений в сфере безопасности в аэропортах Египта. Причем египетская сторона все это время отрицала данный фактор.

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МИД России готов "открыть" Египет для чартеров, но у оперштаба есть сомнения

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Теги: мид россии, египет, чартерные рейсы, оперштаб



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