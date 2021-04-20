В Челябинской области "ЕР" отказалась от участия в массовых мероприятиях 1 мая

Добавить источник в

В Челябинской области "Единая Россия" не будет участвовать в массовых мероприятия, посвященных Дню весны и труда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения, решение было принято партийным активом с учетом эпидемиологической ситуации и согласовано лидером регионального отделения партии, губернатором Алексеем Текслером.

В "ЕР" предложили и другим партиям отказаться от участия в первомайских мероприятиях.