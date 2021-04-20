40% россиян считают, что "замедление" Twiiter – борьба с экстремизмом

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Роскомнадзор замедляет работу Twitter в России уже почти два месяца, пытаясь добиться от соцсети исполнения отечественного законодательства. Как оказалось, значительная часть наших соотечественников (45%) даже не в курсе, что есть какой-то конфликт. Таковы данные исследования, проведенного "Левада-Центром"* (*АНО "Левада-Центр" принудительно внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Выяснилось, что 38% россиян все-таки что-то слышали о "замедлении" Твиттера, а 16% - хорошо осведомлены об этой истории.

"Мнения о причинах блокировки разделились – 40% опрошенных уверены, что эти меры направлены на борьбу с экстремизмом, 37% считают, что это Твиттер блокируют для ограничения свободы слова. При этом, пятая часть опрошенных затруднились ответить", - отмечают социологи. Среди молодежи большинство (55%) считают происходящее проявлением цензуры, а вот среди старшего поколения 42% полагают, что это борьба с экстремизмом.

Сильно отличается мнение аудитории телевизора и пользователей интернета. Почти половина (47%) телезрителей уверена, что меры направлены на борьбу с экстремизмом, тогда как у интернет-аудитории ситуация обратная – почти половина (66% в случае аудитории телеграм-каналов) считает блокировку Твиттера ограничением свободы слова.