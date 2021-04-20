В деревне Сайгатина будет новый детский сад. Власти Сургутского района приняли решение строить за деньги муниципалитета.

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От муниципалитета – земля, от застройщика – новый детский сад. В Сургутском районе объявили конкурс на заключение инвестиционного договора. Все желающие могут подать заявки до 4 мая. Речь идёт о строительстве детского сада в деревне Сайгатина. Договор предусматривает, что инвестор займется проектированием, строительством и оснащением объекта. Планируется, что это будет рассчитанное на 80 воспитанников одноэтажное здание площадью 1,3 тыс. "квадратов", сообщили Накануне.RU в администрации Сургутского района.

"Сайгатинский детский сад стоял у нас в государственной программе по развитию материально-технической базы дошкольных учреждений. В 2021 г. планировалось его строительство, но, к сожалению, нам сообщили, что он был перенесен на 2024-ый. Поэтому мы приняли решение для того, чтобы не отодвигать сроки его строительства, строить за деньги муниципалитета", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

инве

Максимальная стоимость детского сада – 137 млн руб. Деньги инвестор в полном объёме получит после того, как здание пройдет приёмку.

"Для муниципалитета это выгодная форма сотрудничества. По сути, что такое инвестдоговор: с муниципалитета земля с сетями, с подключением, с инвестора объект под ключ. Опять же с точки зрение контроля, если будет построено не в срок, некачественно, с какими-то отклонениями, объект просто не выкупят. Поэтому инвесторы заинтересованы построить все вовремя и в соответствии с договором", - уточнил Андрей Трубецкой.

В новом детском садике жители деревни нуждаются давно. Связано это не с дефицитом мест в имеющемся учреждении, а с его техническим состоянием. Сайгатинский детский сад – один из старейших в районе, здание площадью 1,9 тыс. "квадратов" построено 35 лет назад.

"Садик уже достаточно изношен – на 66 %, но для того, чтобы он нормально функционировал, мы поддерживаем его в работоспособном состоянии. Начиная с 2014 г., периодически проводим косметический, текущий ремонт. Отремонтировали в одном из корпусов сразу пять помещений. В 2019 г. привели в порядок музыкальный зал. Однако, несмотря на то, что мы эти работы проводим, детский сад требует либо серьезного капитального ремонта, либо строительство нового объекта", - отметила директор департамента образования и молодежной политики Сургутского района Ольга Кочурова.

Сейчас в здании, например, протекает кровля, есть теплопотери фасада и кровли, перекос дверных внутренних и наружных проёмов, нарушение целостности штукатурки фасада. Сейчас всё зависит от того, как быстро найдётся инвестор. Финансирование на приобретение объекта предусмотрено в муниципальной программе "Образование Сургутского района".

Срок приема заявок – с 9.00 22 марта до 15.00 4 мая 2021 г. Для реализации инвестиционного проекта инвестору предоставляется земельный участок в аренду без торгов площадью 6 тыс. "квадратов". Сдать новый детский планируют в 2023 г. Застройщик в рамках инвестиционного договора постоянно контактирует с администрацией, поскольку заинтересован, чтобы сразу построить качественно – в противном случае, здание просто-напросто не примут.

"Пока заявок нет. Деньги в бюджете района есть, это гарантирует выкуп. Мы выкупаем полностью готовый объект", - заявил Андрей Трубецкой.