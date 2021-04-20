20 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале один человек погиб в ДТП на трассе М-5

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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла поздно вечером 19 апреля на 1553 км трассы на территории Ашинского района.

По предварительным данным, водитель Chevralet Cruze выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Great Wall. После удара Great Wall слетел в кювет и опрокинулся.

Водитель Great Wall скончался в больнице, его пассажир госпитализирован. Также с травмами попал в больницу водитель второго автомобиля.

Известно, что водитель Chevralet привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ два раза.

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На Южном Урале один человек погиб в ДТП на трассе М-5

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Теги: М-5, трасса, ДТП,



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