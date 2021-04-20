Россия ввела ограничения на полеты над южным берегом Крыма и частью Черного моря

Добавить источник в

Россия ввела временные ограничения (с 20 по 24 апреля) на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из данных международного сервиса извещения для пилотов (NOTAM).

"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - приводит "Интерфакс" цитату из документа.

Под ограничение попали высоты до 19 тыс. метров, протяженность зоны - от Севастополя до Феодосии. Также запрет покрывает территориальные воды у ЮБК и часть международных вод Черного моря.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.

Ограничение полетов над ЮБК прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это "нормальная мировая практика". "На самом деле, на временной основе введение ограничений в некоторых секторах на воздушное движение — это абсолютно нормальная мировая практика. Существуют стандартные системы уведомлений и так далее. В этом нет ничего особенного", - приводит его слова "Эхо Москвы".