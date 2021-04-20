20 Апреля 2021
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Армия и ВПК В России Крым
многоцелевые истребители миг-29 и миг-35 макс-2011 (2011) | Фото: premier.gov.ru

Россия ввела ограничения на полеты над южным берегом Крыма и частью Черного моря

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Россия ввела временные ограничения (с 20 по 24 апреля) на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из данных международного сервиса извещения для пилотов (NOTAM).

"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - приводит "Интерфакс" цитату из документа.

Под ограничение попали высоты до 19 тыс. метров, протяженность зоны  - от Севастополя до Феодосии. Также запрет покрывает территориальные воды у ЮБК и часть международных вод Черного моря.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.

Ограничение полетов над ЮБК прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это "нормальная мировая практика". "На самом деле, на временной основе введение ограничений в некоторых секторах на воздушное движение — это абсолютно нормальная мировая практика. Существуют стандартные системы уведомлений и так далее. В этом нет ничего особенного", - приводит его слова "Эхо Москвы".

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Россия ввела ограничения на полеты над южным берегом Крыма и частью Черного моря

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Теги: воздушное пространство, юбк, черное море



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