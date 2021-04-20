Лукашенко не возражает против переноса переговоров по Донбассу из Минска

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Лукашенко не возражает против переноса из Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом президент Белоруссии заявил во время встречи с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, передает "БелТА".

"Слушайте, вы что считаете, что работа трехсторонней группы это подарок Лукашенко? Да нет. Тогда попросил президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно. Леонид Данилович Кучма, первый человек, который представлял (занимал пост постоянного представителя Украины в трехсторонней контактной группе. – ред.), мы всегда его с распростертыми руками [принимали]. Обеспечивали все, что только украинцы хотели, - сказал глава белорусского государства. - Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук (нынешний постоянный представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук. – прим. ред.). Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать".

Ранее Министерство иностранных дел России назвало "гипотетической глупостью" предложение Украины перенести площадку из Минска в одну из европейских стран.