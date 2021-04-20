Лукашенко не возражает против переноса переговоров по Донбассу из Минска
Лукашенко не возражает против переноса из Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом президент Белоруссии заявил во время встречи с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, передает "БелТА".
"Слушайте, вы что считаете, что работа трехсторонней группы это подарок Лукашенко? Да нет. Тогда попросил президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно. Леонид Данилович Кучма, первый человек, который представлял (занимал пост постоянного представителя Украины в трехсторонней контактной группе. – ред.), мы всегда его с распростертыми руками [принимали]. Обеспечивали все, что только украинцы хотели, - сказал глава белорусского государства. - Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук (нынешний постоянный представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук. – прим. ред.). Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать".
Ранее Министерство иностранных дел России назвало "гипотетической глупостью" предложение Украины перенести площадку из Минска в одну из европейских стран.