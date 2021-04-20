Иск прокуратуры о признании ФБК* экстремистской организацией будет рассмотрен в закрытом режиме

Добавить источник в

Рассмотрение иска прокуратуры Москвы в отношении ФБК* будет проходить в закрытом режиме, поскольку материалы надзорного ведомства по этому делу маркированы грифом "секретно", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Причины, по которым делу присвоен такой статус, в суде не раскрыли.

Предварительное слушание дела назначено на 26 апреля.

Накануне Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией* (*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК – внесен в реестр НКО-иноагентов).

В этом исковом заявлении прокуратура Москвы просит признать экстремистскими организациями ФБК*, а также общественное движение "Штабы Навального" и НКО "Фонд защиты прав граждан".