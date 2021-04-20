Испугались гнева Хрущева: как с ОДО пропал барельеф Сталина и когда его могут вернуть

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Одной из настоящих архитектурных доминант Екатеринбурга является Окружной дом офицеров. В прохладных закромах сокровищницы военной истории хранится примечательная реликвия – барельеф Иосифа Сталина. Как и личность творца победы в войне, изваяние пережило периоды "борьбы с культом" и благодарной ностальгии. Жители уральской столицы уже долгое время добиваются возвращения барельефа на здание ОДО. Сообщалось, что он был утерян, но позже его удалось отыскать в музее. А в Министерстве обороны РФ даже заявили, что демонтаж был незаконным. Корреспондентам Накануне.RU удалось взглянуть на скульптуру своими глазами и узнать об ее истории у директора музея ОДО Сергея Конова.

Барельеф с изображением генералиссимуса был частью ансамбля Дома офицеров, открытого в 1940 году. Создателем барельефа, как и всего Дома офицеров, является архитектор Владимир Емельянов. Барельеф сделан из бетона и арматуры как усиливающего элемента, его вес составляет от 148 до 150 килограмм.

Вопреки досужим домыслам, изделие никогда не покидало Дом офицеров и всегда находилось в этом здании. Долгие годы накрытый тканью барельеф лежал в фондохранилище.

Изображение Сталина в бетоне было снято в 1957 году в связи с получением информации о скором визите в тогдашний Свердловск первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Свердловские власти испугались, что партийный руководитель, проводивший обширную десталинизацию, увидит Дом офицеров в таком виде, так как улица Луначарского была включена в маршрут любителя кукурузы.

После снятия барельеф накрыли своеобразным коробом. Затем про него просто-напросто забыли. А вспомнили лишь в 90-х годах прошлого века, но тогда была такая чехарда, что до этого вопроса просто не доходили руки.

Восстановлению барельефа помешали извечные бюрократические препоны. В 1970-х годах здание Дома офицеров получило статус памятника архитектуры, а поскольку к этому времени на фасаде уже не было барельефа с изображением Сталина, то в описательную часть здания он не попал.

"Все уперлось в то, что поскольку в описании здания-памятника нет барельефа Сталина, то мы не можем вернуть исторический облик. Потому что облик зафиксирован в документах 1960-х годов XX века. В данном случае нужно будет внести корректировки в описание памятника культурного наследия, чтобы он прошел все необходимые согласовательные процедуры, и после этого переходить к вопросу о восстановлении исторического облика", – рассказал в беседе с нашим изданием директор музея.

Теперь руководство учреждения намерено обратиться в комитет по охране памятников и поднять охранные документы. Для того чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, нужно восстановить описание барельефа, подготовить историческую справку и направить материалы в соответствующие инстанции по линии министерства культуры. Только так можно добиться изменения облика здания.

Для восстановления барельефа, по словам Сергея Конова, необходимо провести ряд инженерных работ, так как задняя стенка барельефа абсолютно плоская и нужно как-то закрепить объект на фасаде.

Руководство и коллектив музея выступили с инициативой восстановить барельеф в историческом виде к 300-летию уральской столицы и к проведению Универсиады в 2023 году.