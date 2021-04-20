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виза (2012) | Фото:turbooks.ru

Визовый центр Греции возобновил работу в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге и еще 13 городах страны возобновляется работа визовых центров Греции, сообщает Ассоциация Туроператоров со ссылкой на визового оператора GVCW.

Помимо уральской столицы, ВЦ Греции уже начали работать в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а также Ростове-на-Дону. С завтрашнего дня центры также откроются в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре: все остальные пока временно приостановили свою деятельность до дальнейших распоряжений.

Таким образом, пока невозможно подать заявления в Челябинске, Иркутске, Калининграде, Хабаровске, Красноярске, Омске, Перми, Саратове, Смоленске, Уфе, Владивостоке, Вологде, Воронеже и Великом Новгороде.

По данным GVCW, рабочие дни и часы открытых визовых центров Греции будут следующими:

• ВЦ Москвы принимает заявления с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00

• ВЦ Новороссийска принимает заявления с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00

• ВЦ Санкт-Петербурга принимает заявления с понедельника по среду с 10.00 до 14.00

• ВЦ Екатеринбурга принимает заявления с понедельника по среду с 09.00 до 16.00

• ВЦ Архангельска принимает заявления каждый понедельник с 9.00 до 14.00

• ВЦ Казани принимает заявления с понедельника по среду с 09.00 до 14.00

• ВЦ Краснодара принимает заявления с понедельника по среду с 09.00 до 14.00

• ВЦ Мурманска принимает заявления каждый понедельник с 9.00 до 14.00

• ВЦ Нижнего Новгорода принимает заявления с понедельника по среду с 09.00 до 14.00

• ВЦ Новосибирска принимает заявления с понедельника по среду с 09.00 до 14.00

• ВЦ Петрозаводска принимает заявления каждый понедельник с 9.00 до 14.00

• ВЦ Пскова принимает заявления каждый понедельник с 9.00 до 14.00

• ВЦ Ростова-на-Дону принимает заявления с понедельника по среду с 09.00 до 14.00

• ВЦ Самары принимает заявления с понедельника по среду с 09.00 до 14.00

Помимо этого ВЦ в Москве будет открыт для подачи и выдачи документов в праздничные дни 3 и 10 мая по предварительной записи. Прием граждан также будет осуществляться по субботам, 24 апреля и 15 мая с 9.00 до 15.00 в VIP-зале по предварительной записи: услуга стоит 70 евро на человека.

Все визовые центры работают только по предварительной записи, которую можно осуществить онлайн. При личном посещении, клиенты будут проходить термометрию, ношение масок и перчаток также является обязательным. При отсутствии СИЗ и с температурой выше 37 градусов – посещение запрещено.

"Заявителям настоятельно рекомендовано использовать услугу курьерской доставки для получения своего паспорта. Выдача готовых паспортов в ВЦ может быть произведена только в срочных случаях и по предварительному согласованию", – сообщили в АТ.

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Визовый центр Греции возобновил работу в Екатеринбурге

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Теги: Екатеринбург, Греция, визовый центр



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