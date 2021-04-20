В Миассе на начальника отдела по закупкам предприятия завели дело за коммерческий подкуп

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В Миассе в отношении начальника отдела по закупкам промышленного предприятия возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. подозреваемая получила 170 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за предварительное сообщение ценового предложения для заключения контракта на поставку продукции.

В результате организация была бы признана победителем закупки.