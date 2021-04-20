20 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
дохлая рыба (2016) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура заинтересовалась мором рыбы в Нейво-Рудянском водохранилище

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На Среднем Урале природоохранная прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в Нейво-Рудянском водохранилище. К выяснению всех обстоятельств привлекли специалистов министерства природных ресурсов и экологии региона, а также ГКУ "Центр экологического мониторинга и контроля".

Экспертами будет проведено исследование для установления причины массового мора рыбы. По результатам исследования и при наличии оснований в прокуратуре пообещали принять меры реагирования.

Как сообщало Накануне.RU, недавно жители Челябинской области сообщили о массовой гибели рыбы на озере Касарги. По предварительным данным, это могло случиться из-за недостатка кислорода, сильного промерзания льда, а также небольшой глубины водоема.

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Прокуратура заинтересовалась мором рыбы в Нейво-Рудянском водохранилище

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Теги: рыба, водохранилище, прокуратура



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