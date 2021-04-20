20 Апреля 2021
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Общество Москва
Елена Скрынник (2012) | Фото:

СМИ нашли у экс-министра сельского хозяйства Скрынник апартаменты за 700 млн рублей в Москва-сити

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У экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник обнаружились роскошные апартаменты в башне "Федерация" в Москва-сити, пишет "Собеседник.RU". Площадь их составляет почти 2 тыс. кв. м, кадастровая стоимость – порядка 307 млн руб., пишет издание, ссылаясь на базу данных ЕГРН.

Ростреестр знает, что Скрынник приобрела апартаменты в 2020 году. Из сведений Российского аукционного дома следует, что помещения были выставлены на продажу со стартовой ценой 687 млн руб. Скрынник купила помещения за почти 700 млн рублей, став единственным участником торгов. 

Скрынник с 2001 по 2008 годы занимала пост генерального директора ОАО "Росагролизинг" с 2001 по 2008 год, с 2009 по 2012 годы возглавляла министерство сельского хозяйства РФ. В настоящий момент Скрынник возглавляет Институт анализа инвестиционной политики.

В 2015 году в СМИ появились сообщения об аресте счетов Скрынник в Швейцарии в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств. Бывшая чиновница тогда утверждала, что ничего не знает об аресте своих счетов, мол, у нее "даже денег таких нет" (сообщалось о 60 млн швейцарских франков).

Кстати, в 2012 году, когда Скрынник покинула пост министра, ее бывшего мужа Сергея Скрынника (бывшего начальника отдела Главного управления материальных ресурсов Челябинской области) осудили на семь лет по делу о получении в 2009 году двух взяток.

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СМИ нашли у экс-министра сельского хозяйства Скрынник апартаменты за 700 млн рублей в Москва-сити

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Теги: елена скрынник, апартаменты, недвижимость, москва-сити



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