20 Апреля 2021
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встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

В Госдуме сформировался общественный иммунитет - Володин

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в парламенте сформировался "общественный иммунитет". По его данным, сейчас в больнице с коронавирусом находится всего один депутат, тогда как в пиковые моменты болели по несколько десятков парламентариев.

"Один депутат Госдумы находится на больничной койке с ковидом. Количество болеющих уменьшилось и достигло минимума, - заявил Володин, открывая сегодня пленарное заседание Госдумы. -  В этой связи хочется поблагодарить тех, кто сделал прививку. Количество тех, кто привился, выросло. Мы с вами сформировали то, что называют специалисты общественный иммунитет".

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В Госдуме сформировался общественный иммунитет - Володин

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Теги: вячеслав володин, коллективный иммунитет, госдума



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