Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены дома в Миассе

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Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту обрушения части стены аварийного дома в Миассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром в переулке Автомеханический. Обрушилась кирпичная кладка стены на площади 8 кв.м. Жителей дома эвакуировали. Для них открыли пункт временного размещения в школе № 14.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что дом был признан аварийным еще в 2015 г., но расселить его должны только в 2023 г. В администрации города сообщили, что, по данным на 2015 г., в доме было прописано 140 человек, но по факту проживает только 40 человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты. Они обследуют здание и примут решения о дальнейших действиях.