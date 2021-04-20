В Домодедово начали выдавать паспорт вакцинации, оформленный по стандартам ВОЗ

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В столичном аэропорту Домодедово начали выдавать паспорт вакцинации – документ о прививке от COVID-19, оформленный по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это международное свидетельство о вакцинации и профилактике, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В марте Домодедово начал предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от коронавируса на русском, английском, немецком и французском языках. А теперь в медико-санитарной части аэропорта можно получить новый тип документа. Сообщается, что он будет заполнен на русском и английском языках.

"Часто летающим путешественникам больше подойдет паспорт вакцинации, куда можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса. Этот документ является уже привычным для иностранных государств", – рассказал главный врач московского аэропорта Домодедово Сергей Махнев.

Для получения паспорта вакцинации гражданину надо будет предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале госуслуг, а также российский и заграничный паспорт.