20 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
флаг Эстонии (2019) | Фото: Estoniia.ru

В Эстонии разработают план ликвидации русских школ

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Министерство образования Эстонии сформировало рабочую группу, которая к концу года составит пошаговый план изгнания русского языка из школ.

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Как заявила вице-канцлер Минобразования Кристи Винтер-Немвалтс, число русскоязычных детей в школах с эстонским языком преподавания ежегодно увеличивается почти на тысячу человек. И привела пример эстоноязычной школы в Кохтла-Ярве, где число русскоязычных уже превысило число эстоноязычных, так что последние все больше просят ограничить русский язык.

Показательна фраза министра, что "государственный язык нельзя выучить, только лишь увеличивая объем изучения эстонского". Иными словами, власти будут все больше запрещать русский язык.

Интересно, что дочь президента Эстонии Керсти Кальюлайд отдала своего ребенка именно в русский детский сад, пишет EADaily. При этом Кальюлайд дала понять, что за закрытие таких детсадов.

Активизация эстонских властей по борьбе с русским языком и русскоязычными жителями началась после формирования нового правительства. В январе прошлое правительство неожиданно ушло в отставку.

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В Эстонии разработают план ликвидации русских школ

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Теги: Эстония, школа, русский язык



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