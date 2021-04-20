ВС смягчил меру пресечения Михаилу Меню

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Экс-губернатору Ивановской области и бывшему аудитору Счетной палаты России Михаилу Меню смягчили меру пресечения. По решению Верховного суда России он находится под подпиской о невыезде, передает РБК со ссылкой на адвоката Меня.

Ранее экс-губернатору были запрещены определенные действия: он не мог пользоваться интернетом, вести переписку и общаться с фигурантами своего уголовного дела, а также покидать место жительство больше, чем на два часа в день (для прогулок).

В конце марта стало известно, что судебный процесс по делу Меня переносится из Иваново в Москву (в Тверской районный суд) по просьбе прокуратуры.

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в растрате 700 млн рублей в отношении Михаила Меня.

Отметим, что как раз сейчас – в 20-х числах апреля – истекает срок давности по этому делу, так что никто из фигурантов, скорее всего, не получит реальных сроков.

Мень был задержан в ноябре 2020 года. Перед этим по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность. Ему предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда занимал пост губернатора региона. Мень не признает вину.

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