На Среднем Урале не будет Первомайского шествия и Бессмертного полка

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Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев объявил об изменении формата майских праздников в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам губернатора, в этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда 1 мая придется отказаться.

"Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев", - заявил Куйвашев на сегодняшнем заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

По его словам, в День Победы 9 мая состоится только военный парад, а прохождение Бессмертного полка будет организовано в онлайн-формате. Предполагается, что все эти решения будут зафиксированы региональным оперштабом по борьбе с COVID-19.

По последним официальным данным, более 85 тысяч свердловчан переболели ковидом с начала пандемии.