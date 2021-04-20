США перебросили в Польшу десятки истребителей

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ВВС США перебросили в Польшу несколько десятков своих истребителей F-15 и F-16. Об этом написал в "Твиттере" министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, США таким образом отрабатывают быструю переброску ВВС в Европе.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что это не связано с напряженностью вокруг Украины и проверкой российских войск. Он назвал это заранее запланированными учениями.

Две недели назад эксперт Атлантического совета Стефан Бланк предложил администрации президента США предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций и ряд других самолетов, чтобы "причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны". Он призвал наращивать военную помощь Украине.

В марте командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов заявил о планах покупки американского истребителя пятого поколения F-35. Это один их самых дорогостоящих самолетов в мире - от 100 млн долларов за одну единицу.