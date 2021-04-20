Пермские общественники настороженно отнеслись к идее переноса строительства гостиницы близ Черняевского леса

20 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Черняевский лес, Пермь, РЖД, гостиница, зонирование участка (2021) | Фото: facebook.com/andreevdnperm

Пермские общественники настороженно отнеслись к идее переноса строительства гостиницы близ Черняевского леса

Добавить источник в

Пермские общественники настороженно встретили идею перенести строительство гостиницы РЖД на альтернативную площадку, не примыкающую к Черняевскому лесу, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "РЖД, отстань от леса!" социальной сети "ВКонтакте" пермяки выразили сомнения, что проект действительно будет перенесен на другую площадку.

"Не отстал. Это очень узкий участок. И придется здание туда "воткнуть". Тополя, которые у Махонина вызывают сомнения, не старые. Очередной финт ушами и забалтывание. Не верю. Это не альтернативная площадка", - пишет подписчица Елена.

"Там же теплотрасса! Там нельзя строить!", - высказала мнение интернет-пользовательница Светлана.

Депутат пермской гордумы Геннадий Сторожев сообщил, что с осторожностью относится к этому предложению.

"Надо бы более конкретно понимать, что имеется ввиду и что связано с новым расположением общежития. Это лучше, чем то, что предполагалось в начале. Хотя возможную опасность для леса, я считаю, нельзя полностью исключать даже при таком расположении общежития, потому что появится большое количество жильцов, которые своими действиями и отдыхом будут оказывать влияние на Черняевский лес. Мое мнение осторожное: это лучше, чем то, что было, но полностью опасности бытового, технологического воздействия на лес такое расположение общежития не исключает", - сообщил депутат.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермские общественники настороженно отнеслись к идее переноса строительства гостиницы близ Черняевского леса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Черняевский лес, Пермь, РЖД, гостиница, зонирование участка, альтернативный участок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2021 08:36 Мск Найден компромисс: РЖД отказалось от строительства гостиницы в границах Черняевского леса
Ранее 17.02.2021 11:40 Мск В Перми проведут экологическую экспертизу участка, где РЖД планирует построить гостиницу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети