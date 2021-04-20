Пермские общественники настороженно отнеслись к идее переноса строительства гостиницы близ Черняевского леса

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Пермские общественники настороженно встретили идею перенести строительство гостиницы РЖД на альтернативную площадку, не примыкающую к Черняевскому лесу, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "РЖД, отстань от леса!" социальной сети "ВКонтакте" пермяки выразили сомнения, что проект действительно будет перенесен на другую площадку.

"Не отстал. Это очень узкий участок. И придется здание туда "воткнуть". Тополя, которые у Махонина вызывают сомнения, не старые. Очередной финт ушами и забалтывание. Не верю. Это не альтернативная площадка", - пишет подписчица Елена.

"Там же теплотрасса! Там нельзя строить!", - высказала мнение интернет-пользовательница Светлана.

Депутат пермской гордумы Геннадий Сторожев сообщил, что с осторожностью относится к этому предложению.

"Надо бы более конкретно понимать, что имеется ввиду и что связано с новым расположением общежития. Это лучше, чем то, что предполагалось в начале. Хотя возможную опасность для леса, я считаю, нельзя полностью исключать даже при таком расположении общежития, потому что появится большое количество жильцов, которые своими действиями и отдыхом будут оказывать влияние на Черняевский лес. Мое мнение осторожное: это лучше, чем то, что было, но полностью опасности бытового, технологического воздействия на лес такое расположение общежития не исключает", - сообщил депутат.