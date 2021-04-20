На госуслугах можно будет получить выписку о недвижимости из ЕГРН

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На портале госуслуг можно будет получить справку о принадлежащей пользователю недвижимости.

В личном кабинете гражданин сможет увидеть вид объекта недвижимости и его назначение, дату ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровую стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, размер доли в праве собственности, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Информация будет выгружаться из ЕГРН. Доступна она будет пока только для ознакомительного просмотра. Заверенные же выписки из ЕГРН для сделок по-прежнему надо будет получать в Росреестре.

Тем не менее, данные с портала госуслуг можно будет предоставлять, например, в банке при подаче заявки на кредит.