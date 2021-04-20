"Перешедшая границы наглая клевета". Защита Сергия и Екатеринбургская епархия продолжили свои споры в интернете после выселения монахинь из обители

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После того, как из Среднеуральского женского монастыря были выселены монахини, споры между "Защитой отца Сергия" (Романова) и Екатеринбургской епархией продолжились в интернете с удвоенной силой. Обе стороны обвиняют другу друга в клевете, подтасовке фактов и организации сцен "на радость СМИ".

Одним из камней преткновения стали продукты, которые Екатеринбургская епархия, якобы, вывезла с территории Среднеуральского женского монастыря сразу после выселения монахинь. Информация об этом, вместе с весьма подробным списком, были вчера опубликованы Telegram-каналом "Защита Отца Сергия". Среди 250 т. продуктов для монахинь, насельников, детей и паломников обители: крупы и сахар (150т.), мука (10т.), собранные с монастырского огорода картофель (60т.), морковь, лук и свекла (11т.), грибы (400кг.), квашеная капуста (300кг.), 3,5 тыс. трехлитровых банок солений и варенья, приобретенные рыба (6,3т.), мясо (4т.), рыбные котлеты (1,8 тыс.шт.), рыбные консервы (400кг.), красная икра (100кг.), пожертвованные благодетелями яичный порошок (5,5т.), мед (5т.), масло (3т.), красное вино для службы (3 тыс.бут.) и свежие овощи и фрукты (25 коробок).

При этом по словам сторонников Романова, икра и дорогая рыба были вывезены епархией в первую очередь.

"Ни чудотворные иконы, ни уникальные книги, а то, что действительно кружит голову уральскому священноначалию. Соберет ли митрополит своими нежными руками продуктовые корзинки к грядущим праздникам? Или показательно благословит отвезти провиант в другие приходы? А может быть совершит пиар-ход, под камеры отгрузив еду нуждающимся? Не все ли равно. Отныне каждый, сидящий за трапезой у Евгения Кульберга, будет щедро угощен подтянутой у стариков, детей и инвалидов благословленной схиигуменом Сергием Романовым едой. Ведь большая часть этого пирога незаметно осядет в митрополичьем кармане", - заявили адвокаты Романова.

В свою очередь Екатеринбургская епархия предостерегла защитников отлученного от Церкви бывшего схиигумена "от участившихся случаев клеветы с целью манипуляций общественным мнением", заявив, что ложь в качестве аргумента в споре только подчеркивает не христианский характер раскола.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений опроверг информацию о вывозе каких-либо продуктов или другого имущества с территории монастыря, а также заявил, что подобные высказывания со стороны защитников Романова епархия воспринимает как "перешедшую всякие границы наглую клевету".

"Фантазии с перечислением полностью выдуманного списка вывезенных продуктов с точным их количеством наводит на мысль, что почитание царя Иоанна Грозного в Среднеуральском монастыре выродилось в сюжет фильма "Иван Васильевич меняет профессию", где вместо портсигаров отечественных и двух магнитофонов стали фигурировать сотни тонн продуктов. Только воспаленное и потерявшее связь с реальностью сознание может опошлить суть конфликта до неудержимого желания Екатеринбургской епархии обладать 60 тоннами картофеля, 11 тоннами моркови и 3500 банками солений и варений, для захвата которых мы привлекли всю мощь государственных силовых ведомств, видимо пообещав расплатиться за помощь рыбными котлетами. Мы можем только сожалеть о потере у клеветников не только порядочности, но и здравомыслия", - заявил митрополит Евгений.

Он также опроверг информацию о "бесцеремонном" и "внезапном" выселении монахинь из Среднеуральского женского монастыря, отметив, что проведение данной операции не было тайной для насельников, и большинство из них заранее покинуло монастырь. Та же "десятая часть" насельников были оставлены в обители специально, чтобы "сыграть на камеру неожиданность переселения и спровоцировать по возможности силовиков на применение силы". Более того, Екатеринбургская епархия предоставила возможность выселенным осесть в любом женском монастыре и предложила гуманитарную помощь, однако в ответ получила отказ, а позже и вовсе обвинения в неоказании помощи.

Митрополит заявил, что Екатеринбургская епархия не обладает ресурсами по организации силовых спецопераций и не участвовала в них. Он также напомнил, что со стороны епархии не может быть никакого захвата монастырского имущества, поскольку имущество храмов и монастырей изначально принадлежит Церкви. В это время, с точки зрения гражданского закона, Среднеуральский женский монастырь и вовсе отсутствует как субъект имущественного спора, поскольку не зарегистрирован как самостоятельное юридическое лицо.

"Конфликт между Екатеринбургской епархией и бывшим схиигуменом Сергием (Романовым) никогда не имел характера спора между хозяйствующими субъектами, хотя бы по той причине, что Среднеуральский монастырь не имеет собственной правосубъектности и является каноническим подразделением Екатеринбургской епархии. Обращаем внимание сочувствующих расколу, что грех, которым является заведомая ложь, лишь усугубляет их духовное падение и делает их нравственное состояние еще более жалким", - заявил владыка.

"Защита Отца Сергия", в свою очередь, указала на "людей сверху", которые, якобы, требуют не ссылаться на данный Telegram-канал при публикации новостей, а также рассказала про некоторые информагентства, которые "находятся под особым контролем для формирования общественного мнения в регионе".

Сторонники Романова также обратились к митрополиту Евгению за подтверждением своих слов о продуктах, которым, по их мнению, будет являться публичное разрешение насельникам монастыря вернуться в обитель, чтобы забрать свои вещи и продукты, согласно опубликованному ранее списку.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что несколько бывших насельниц Среднеуральского женского монастыря обратились за помощью к Екатеринбургской епархии. Их данные и места нахождения в епархии не уточняют. 14 апреля, приставы с привлечением сотрудников Росгвардии провели спецоперацию по выселению всех обитателей Среднеуральского женского монастыря. Как сообщало Накануне.RU, самому бывшему схимонаху Сергию вменяют сразу три статьи УК РФ: ст. 110 (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), ст. 148 (оскорбление религиозных чувств верующих) и ст. 330 (самоуправство). Он находится под стражей в Москве. Кроме того Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в монастыре.