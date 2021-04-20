20 Апреля 2021
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Экономика В России
новостройка, жилье (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Правительство упростило рефинансирование для семей, взявших ипотеку с маткапиталом

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Семьям, использовавшим маткапитал на ипотеку, станет проще рефинансировать кредит. Соответствующие изменения утверждены председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Так, изменится порядок оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита. Раньше в течение полугода после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире. Рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственниками которой в том числе являлись несовершеннолетние граждане.

"И если заемщик, к примеру, перестал бы выплачивать кредит, банку было бы непросто обратить взыскание на заложенную недвижимость. Из-за таких рисков многие банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом, а граждане с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку. "Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку", - отметили в правительстве.

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Правительство упростило рефинансирование для семей, взявших ипотеку с маткапиталом

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Теги: материнский капитал, ипотека, рефинансирование



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