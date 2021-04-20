Правительство упростило рефинансирование для семей, взявших ипотеку с маткапиталом
Семьям, использовавшим маткапитал на ипотеку, станет проще рефинансировать кредит. Соответствующие изменения утверждены председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Так, изменится порядок оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита. Раньше в течение полугода после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире. Рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственниками которой в том числе являлись несовершеннолетние граждане.
"И если заемщик, к примеру, перестал бы выплачивать кредит, банку было бы непросто обратить взыскание на заложенную недвижимость. Из-за таких рисков многие банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом, а граждане с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку. "Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку", - отметили в правительстве.