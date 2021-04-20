20 Апреля 2021
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Общество В России
больница, регистратура, поликлиника (2021) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Заболеваемость в России выросла в 1,5 раза с 1990 года

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Общая заболеваемость населения России неуклонно возрастает. Об этом пишет "Демоскоп Weekly" на основании данных Росстата за 2019-2020 гг.

Растет как общая, так и первичная заболеваемость. Так, в 2019 году было зарегистрировано более 242 млн случаев заболеваний. Это почти на 1% больше, чем в 2018 году, на 6% - чем в 2010 году (без учета Крыма). По сравнению с 2000 годом рост заболеваемости составил 25%, а с 1990 годом - 51%. То есть рост заболеваемости замедляется, но все равно продолжается. Это может быть связано отчасти со старением населения страны, но для выводов в целом требуются обширные исследования.

Наиболее распространены болезни органов дыхания, к которым относятся острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, грипп, пневмония. Но если в 1990 году их доля составляла 36%, то в 2019-м - 25%. Правда, в 2020-м число инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей увеличилось на 11% за год. На втором месте болезни системы кровообращения, доля которых постепенно увеличивается.

В структуре первичной заболеваемости первое место также занимают болезни органов дыхания. Далее идут последствия воздействия внешних причин: травмы, отравления и др. Третье место занимают болезни нервной системы и органов чувств.

В 2020 году продолжилось снижение числа случаев заболевания туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, острыми кишечными инфекциями. С конца 2000-х заболеваемость туберкулезом уменьшилась более чем в два раза. ВИЧ-инфекции стало меньше в 1,5 раза всего за три года, хотя до этого более 15 лет заболеваемость ею росла.

В среднем за год на одного жителя России приходится почти два зарегистрированных заболевания. В 1990 году было чуть более одного.

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Заболеваемость в России выросла в 1,5 раза с 1990 года

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Теги: заболеваемость, болезни



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