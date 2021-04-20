Более 85 тысяч свердловчан переболели ковидом с начала пандемии

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За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 107 новых случаев коронавируса. Их общее число с начала пандемии превысило 85 тысяч.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (31 случай) и других муниципалитетов. По официальным данным, на сегодняшний день общее количество выявленных на Среднем Урале случаев коронавирусной инфекции составляет 85 тыс. 41.

За сутки в области было выписано 120 вылечившихся от ковида человек, скончались 16 заболевших пациентов. Общее число выписанных в регионе достигло 78 тыс. 612, умерли 2 тыс. 962 свердловчанина.

Напомним, недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила скорое снятие COVID-ограничений.