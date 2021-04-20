Италия откроется для российских туристов этим летом

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Российские туристы смогут поехать в Италию летом этого года. Информацию об этом подтвердил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, правда, он не назвал конкретных дат.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, с 14 мая свои границы для приема россиян без ограничений по числу намерена открыть Греция. Пока что визиты граждан России в эту европейскую страну ограничены квотой в 4 тыс. в неделю. Также власти Греции делают оговорку, что страна будет открыта в случае, если позволит эпидемическая обстановка.

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