Мэрию Копейска обязали отремонтировать коллектор после разлива канализационных стоков

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Суд обязал администрацию Копейска провести капитальный ремонт канализационного коллектора в поселке Кадровик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сделать это мэрия должна в срок не позднее двух лет с момента вступления решения суда в законную силу.

Напомним, 25 января на территории поселка Кадровик произошел разлив канализационных стоков. 31 января аварию устранили и провели прочистку участка коллектора длиной около 400 м. Причиной разлива канализационных стоков послужил засор из крупногабаритных бытовых отходов, образованный в просвете коллектора.

Участок коллектора протяженностью 3 км находится в критическом состоянии. Он был введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века, степень износа составляет почти 100%. В 2019 году он был поставлен на учет как бесхозяйный объект, но администрация так и не оформила право муниципальной собственности. В связи с этим прокуратура потребовала через суд обязать администрацию города оформить право муниципальной собственности на коллектор, а также провести его капитальный ремонт. В ходе повторного осмотра территории совместно со специалистами минэкологии было установлено, что канализационные стоки попали на западный берег озера Курлады.