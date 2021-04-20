20 Апреля 2021
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Уральская ночь музыки, Ural Music Night (2021) | Фото: Антон Улатов

На Ural Music Night-2021 выступят музыканты из Минска, Одессы, Лондона и Мюнхена

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Эксперты Ural Music Night выбрали музыкальные коллективы, которые выступят на фестивале в 2021 году.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, каждую поданную заявку прослушали и оценили как минимум три эксперта. В качестве жюри выступили 100 представителей музыкальной индустрии Екатеринбурга и всей России: организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры и представители концертных площадок.

В итоге в лонглист Ural Music Night-2021 попали музыканты из Минска, Одессы, Лондона, Тель-Авива, Мюнхена, Екатеринбурга, Москвы, Краснодара, Казани, Челябинска, Санкт-Петербурга, Калининграда и других российских городов. Полный список групп можно посмотреть по ссылке.

Ранее оргкомитет Ural Music Night объявил о рекордном количестве заявок на участие в фестивале в этом году. Он запланирован на 25 июня.

Хедлайнером фестиваля в Екатеринбурге станет основатель и лидер легендарной рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

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На Ural Music Night-2021 выступят музыканты из Минска, Одессы, Лондона и Мюнхена

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Теги: Ural Music Night, фестиваль, музыканты, Екатеринбург



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