СМИ: Преподаватель ВШЭ задержан по подозрению в педофилии

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СМИ узнали, что в сообщении ГСУ СКР по Москве о задержании подозреваемого в педофилии, возможно, говорится о преподавателе Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексее Ракове. Источник РИА Новости сообщил, что доцент Факультета экономических наук взят под стражу.

Накануне Следственный комитет сообщил, что в столице задержан мужчина, который проходит по двум эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Расследуются события сентября - октября 2013 года, когда мужчина, по версии следствия, вел переписку с малолетними в интернете.

"Используя видеосвязь, он совершил развратные действия сексуального характера в отношении двух малолетних. Также фигурант присылал им фотографии интимного характера. Дети побоялись рассказать о произошедшем родителям, поэтому о данных событиях стало известно лишь спустя продолжительное время", - говорится в сообщении главного следственного управления.

"Удалось изобличить в совершенном преступлении мужчину 1982 года рождения. Благодаря грамотно спланированной работе и наступательной позиции следователя удалось установить личность лица, причастного к совершению преступления. Под тяжестью имеющихся доказательств мужчина признал свою вину в полном объеме в совершенных преступлениях, ему предъявлено обвинение", - добавили в СКР.

Следствие отмечает, что ведется работа по установлению других возможных жертв извращенца.