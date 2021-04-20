20 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: СФН

Президент Молдавии хочет изменить конституцию, чтобы сделать румынский язык государственным

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Президент Молдавии Майя Санду объявила о необходимости внести поправки в конституцию страны, чтобы переименовать государственный язык из молдавского в румынский. Об этом она заявила, выступая в ПАСЕ.

Санду напомнила, что в конституции государственный язык Молдавии называется молдавским, при этом Конституционный суд республики принял решение о том, что это румынский язык.

Принять решение об изменении названия государственного языка может парламент, но пока там такие инициативы не выдвигали, сообщила президент.

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Президент Молдавии хочет изменить конституцию, чтобы сделать румынский язык государственным

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Теги: майя санду, молдавия, государственный язык, румынский язык, поправки в конституцию



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