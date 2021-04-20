В Троицке начальника управления ЖКХ мэрии подозревают в превышении должностных полномочий

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Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Троицка подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, возведенного с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ, нормативной документации и не отвечающего требованиям безопасности.

В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения и предъявят обвинение.