Сургутский перинатальный центр прошел общественную приемку

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Губернатор Югры Наталья Комарова проинспектировала новый сургутский Центр охраны материнства и детства, сообщили Накануне.RU в службе информации портала "Открытый регион – Югра".

Здание нового перинатального центра полностью готово для югорчан. Однако точная дата открытия центра пока неизвестна. Сейчас идет следующий этап - здание обеспечивают всем необходимым оборудованием. Это порядка 50 тыс. единиц техники. Среди них суперсовременные аппараты для проведения всевозможных исследования женщин и детей, в том числе и на внутриутробной стадии. Идет процесс лицензирования оборудования.

"Окончательно переехать в новое здание медики планируют в рамках 2021-го года", сообщила главврач перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Главе региона показали родзалы, палаты для беременных женщин, палаты для новорожденных, операционные и другие помещения нового здания. В общественной приемке также приняли участие директор депздрава Алексей Добровольский, чиновники и общественники.

Перинатальный центр площадью более 78 000 кв. метров рассчитан на 165 посещений в сутки, 10 000 родов в год и сможет одновременно принимать 315 рожениц. Проектом предусмотрено 1500 функциональных помещений. Высокое качество оказываемой медицинской помощи обеспечат 6000 единиц современного оборудования ведущих производителей общей стоимостью около 5 млрд руб. Это самые современные комплексы для магнитно-резонансной и компьютерной томографии; маммографическая система с опциями томосинтеза, контрастной маммографии и биопсии; ангиографическая система и современный аппарат для рентгенографии с универсальной телеуправляемой системой.