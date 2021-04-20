Сургутский перинатальный центр прошел общественную приемку

20 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Перинатальный центр (2021) | Фото: myopenugra.ru

Сургутский перинатальный центр прошел общественную приемку

Добавить источник в

Губернатор Югры Наталья Комарова проинспектировала новый сургутский Центр охраны материнства и детства, сообщили Накануне.RU в службе информации портала "Открытый регион – Югра".

Здание нового перинатального центра полностью готово для югорчан. Однако точная дата открытия центра пока неизвестна. Сейчас идет следующий этап - здание обеспечивают всем необходимым оборудованием. Это порядка 50 тыс. единиц техники. Среди них суперсовременные аппараты для проведения всевозможных исследования женщин и детей, в том числе и на внутриутробной стадии. Идет процесс лицензирования оборудования.

Перенатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

"Окончательно переехать в новое здание медики планируют в рамках 2021-го года", сообщила главврач перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Главе региона показали родзалы, палаты для беременных женщин, палаты для новорожденных, операционные и другие помещения нового здания. В общественной приемке также приняли участие директор депздрава Алексей Добровольский, чиновники и общественники.

Перенатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

Перенатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

Перинатальный центр площадью более 78 000 кв. метров рассчитан на 165 посещений в сутки, 10 000 родов в год и сможет одновременно принимать 315 рожениц. Проектом предусмотрено 1500 функциональных помещений. Высокое качество оказываемой медицинской помощи обеспечат 6000 единиц современного оборудования ведущих производителей общей стоимостью около 5 млрд руб. Это самые современные комплексы для магнитно-резонансной и компьютерной томографии; маммографическая система с опциями томосинтеза, контрастной маммографии и биопсии; ангиографическая система и современный аппарат для рентгенографии с универсальной телеуправляемой системой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сургутский перинатальный центр прошел общественную приемку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сургутский перинатальный центр, общественная приемка, губернатор Наталья Комарова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2021 08:10 Мск Перинатальный центр Сургута принят федеральными экспертами
Ранее 11.03.2021 08:45 Мск Пациентки перинатального центра Сургута смогут пользоваться телемедициной
Ранее 19.02.2021 09:35 Мск Названа дата открытия перинатального центра в Сургуте
Ранее 22.01.2021 12:40 Мск Перинатальный центр Сургута вскоре начнёт прохождение госэкспертизы
Ранее 30.11.2020 09:10 Мск Перинатальный центр Сургута стал лучшим медучреждением Югры
Ранее 13.11.2020 08:52 Мск В Югре открывается центр высоких биотехнологий
Ранее 13.05.2020 13:35 Мск В Сургуте сдвинут срок сдачи перинатального центра
Ранее 12.08.2019 16:20 Мск Перинатальный центр в Сургуте будет стоить властям Югры 18 миллиардов
Ранее 05.04.2019 08:56 Мск Судебные разбирательства югорских властей с "ВИС Инфраструктура" не помешают строительству перинатального центра
Ранее 31.10.2018 08:15 Мск Депутаты Сургута одобрили выделение денег из резервного фонда на перинатальный центр
Ранее 29.10.2018 10:15 Мск Около 10 миллионов власти Сургута направят на строительство подъездов к перинатальному центру
Ранее 02.08.2018 10:40 Мск В Сургутском центре охраны материнства и детства завершены общестроительные работы
Ранее 01.06.2018 22:42 Мск Сургутянки оценили строящийся перинатальный центр
Ранее 16.03.2018 08:20 Мск Сургутский перинатальный центр откроют осенью: сроки строительства сокращены вдвое
Ранее 17.10.2017 14:56 Мск На июль 2018 года перенесено открытие перинатального центра в Сургуте
Ранее 02.10.2017 10:30 Мск Сургутский перинатальный центр откроют в ноябре 2018 года
Ранее 07.09.2017 09:32 Мск Сроки сдачи перинатального центра в Сургуте переносятся. Здание будут поднимать на полтора метра
Ранее 01.03.2017 15:24 Мск Общественники оценили ход строительства перинатального центра в Сургуте
Ранее 01.02.2017 16:21 Мск В год здоровья в Сургуте откроют крупнейший в России перинатальный центр

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети