Рогозин показал, как выглядит первый модуль для новой российской орбитальной станции

Добавить источник в

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал кадры с площадки ракетно-космической корпорации "Энергия", где уже собирают первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции.

"Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - сообщил глава госкорпорации.

Ранее стало известно, что Россия собирается покинуть МКС в 2024 году, чтобы работать над проектом собственной станции. С 1986 по 2001 гг. у СССР/России была собственная орбитальная станция "Мир". Решение о затоплении станции было принято из-за устаревания оборудования и отсутствия средств на ее поддержание.