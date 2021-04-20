В Челябинской области за сутки скончались десять человек с COVID-19

Добавить источник в

В Челябинской области за сутки подтверждено 117 случаев COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 59 тыс. 23 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 132 заболевших. За сутки выписан 117 человек, всего в регионе выздоровели 53 тыс. 321 пациент.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них восемь от коронавируса. Еще у двух пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием.